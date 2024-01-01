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Італія почала головування в Групі послів G7 із підтримки України

"Ми залишаємося відданими тісній співпраці з Україною у сфері проведення реформ та протидії російській агресії".

Італія почала головування в Групі послів G7 із підтримки України
Фото: Органи влади Одеси

Італія головуватиме в Групі послів G7 з підтримки України в 2024 році.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті групи.

"Італія з гордістю приймає головування в Групі послів G7 з підтримки України в 2024 році. Щира подяка Японії за чудове головування в цій Групі у 2023-му. Ми залишаємося відданими тісній співпраці з Україною у сфері проведення реформ та протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Як Італія допомагає Україні

У грудні уряд Італії вирішив продовжити на 2024 рік військову підтримку України.

  • Раніше президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки.
  • П’ять італійських компаній долучилися до форуму оборонних індустрій, який раніше відбувся в нашій державі. Вони висловили зацікавленість у співпраці в авіаційній галузі, розмінуванні України, виробництві бронеавтомобілів, захисті повітряного простору, обміні технологічними інноваціями.
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