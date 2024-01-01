Італія почала головування в Групі послів G7 із підтримки України

Італія головуватиме в Групі послів G7 з підтримки України в 2024 році.
Про це повідомляється в Twitter-акаунті групи.
"Італія з гордістю приймає головування в Групі послів G7 з підтримки України в 2024 році. Щира подяка Японії за чудове головування в цій Групі у 2023-му. Ми залишаємося відданими тісній співпраці з Україною у сфері проведення реформ та протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.
.@italyinukr🇮🇹 з гордістю переймає головування у Групі послів #G7 з підтримки України на 2024 рік. Щира подяка @JPEmbUA🇯🇵 за відмінне головування у цій Групі у 2023. Ми залишаємося відданими тісній співпраці з 🇺🇦 у сфері проведення реформ та протидії російській агресії. pic.twitter.com/vKY9ocs8EX— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 1, 2024
Як Італія допомагає Україні
У грудні уряд Італії вирішив продовжити на 2024 рік військову підтримку України.
- Раніше президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки.
- П’ять італійських компаній долучилися до форуму оборонних індустрій, який раніше відбувся в нашій державі. Вони висловили зацікавленість у співпраці в авіаційній галузі, розмінуванні України, виробництві бронеавтомобілів, захисті повітряного простору, обміні технологічними інноваціями.