Вихід України до Чорного моря в Кремлі оцінюють як загрозу, – ГУР

Кремль занепокоєний виходом України в Чорне море і оцінює це як загрозу. Зокрема, Москва стривожена ризиком дестабілізації всередині Росії у разі довгої війни.

Про це повідомляють у Генеральному управлінні розвідки.

"Вказані оцінки військово-політичне керівництво держави-агресора використовує для планування подальших бойових та спеціальних дій у межах війни проти України", – пише ГУР.

В Кремлі акцентують увагу на скороченні фінансової допомоги Україні з боку її союзників. Водночас в Росії занепокоєні тим, що західна допомога продовжиться наступного року.

"Водночас радники вождів терористичної росії застерігають від думки, ніби західна допомога наступного року припиниться ― "ето нєдопустімо і опасно", зазначають у ГУР.

Крім того, утвердження прозахідного вектору розвитку та збереження виходу України до Чорного моря оцінюється Москвою як загроза, що в майбутньому може призвести до “ще більших проблем”.

Тотальну огиду і зневагу до РФ в українському суспільстві росіяни характеризують як особливу небезпеку. Зокрема в Росії вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на українську мову. Як зазначили у ГУР, аби знову привабити колишніх прихильників Росії серед українців, московські “стратеги” наголошують на необхідності представити ”образ будущєго для украінцев прі разних сценаріях “СВО”.

Що саме мають на увазі в Кремлі – не уточнюють, але наголошують, що вирішити проблему всередині України на користь Росії можна тільки “кардинальной смєной еліт і сіловимі чісткамі”, – підкреслюють у розвідці.

"Росіяни вважають, що довга війна в Україні при нинішній конфігурації глобальних сил може призвести до дестабілізації всередині самої Росії, тож, схоже, у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику," – наголошують в Головному управлінні розвідки.