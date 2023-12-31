В ГУР відреагували на цинічні заяви РФ про знищення в Харкові "центрів прийняття рішень"

Після масованого удару по готелю Kharkiv Palace, російське міноборони заявило, що знищило "центри прийняття рішень", а також ліквідацію представників ГУР МОУ і ЗСУ, які нібито причетні до атаки на Бєлгород. У ГУР МО назвали такі заяви "хворобливою маячнею" держави-агресора.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Українській правді", – пише пресслужба відомства.
"Можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту рф і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник ГУР МОУ, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО "Кракен", не постраждав", — заявив Андрій Юсов.
Він нагадав, що РФ вчергове атакувала цивільні обʼєкти у центрі Харкова.
"Це постійна практика рф і її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Усі інші заяви про уявні "ураження" представників ГУР МОУ – чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть покарані", — наголосив Андрій Юсов.
Обстріл Харкова 30 грудня
- Російські війська у суботу ввечері завдали понад 6 ударів по Харкову, є пошкодження цивільної інфраструктури й будинків, серед постраждалих діти.
- Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по центральній частині Харкова.
- МОЗ повідомило, що внаслідок обстрілу російськими ракетами постраждали будівлі трьох медзакладів у Харкові. Жоден з пацієнтів медзакладів та медперсонал лікарень не постраждав.
- Опівночі Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих збільшилась до 26 осіб.
- У Національній поліції заявили, що під час нічного масованого обстрілу Харкова 30 грудня окупанти вдарили по готелю "Kharkiv Palace" та житловому будинку ракетами "Іскандер-М".