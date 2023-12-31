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У Києві кількість загиблих через російську атаку зросла до 19 людей, – КМВА

Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох жертв.

У Києві кількість загиблих через російську атаку зросла до 19 людей, – КМВА
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вранці рятувальники дістали тіло ще однієї жертви внаслідок масованої атаки на Київ 29 грудня. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про ще одну жертву. Кількість загиблих зросла до 19 осіб. 

"Разом вже 19! Рятувальники продовжують виявляти жертв російського ракетного удару. Пошуково-рятувальна операція триває цілодобово", – повідомили у Київській МВА.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що російська атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців. Серед постраждалих 32 людини.

Наймасовіша ракетна атака РФ по Україні

  • Загалом Росія атакувала 16 областей протягом доби. Ударів зазнали Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Київська, Луганська, Харківська, Запорізька, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Херсонська.
  • Загалом ворог випустив 158 цілей. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.
  • 1 січня в Києві оголосили днем жалоби.
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