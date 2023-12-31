У Києві кількість загиблих через російську атаку зросла до 19 людей, – КМВА

Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох жертв.

Сьогодні вранці рятувальники дістали тіло ще однієї жертви внаслідок масованої атаки на Київ 29 грудня. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про ще одну жертву. Кількість загиблих зросла до 19 осіб.

"Разом вже 19! Рятувальники продовжують виявляти жертв російського ракетного удару. Пошуково-рятувальна операція триває цілодобово", – повідомили у Київській МВА.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що російська атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців. Серед постраждалих 32 людини.

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