Вночі Сили ППО знищили 21 ворожий "Шахед"

Вночі 31 грудня російські окупанти атакували 49 ударними безпілотниками типу "Shahed" із трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – РФ. Сили ППО знищили 21 ворожий безпілотник у різних регіонах України, – повідомили Повітряні сили.

"Усього зафіксовано 49 ворожих безпілотників "Shahed-136/131". Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300", – ідеться у повідомленні.

Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі.

Підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили 21 "шахед" ворога.

Фото: Повітряні сили