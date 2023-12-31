Сили ППО знищили сім ворожих "шахедів" у Миколаївській та Одеській областях

Підрозділи протиповітряної оборони знищили у Миколаївській та Одеській областях сім ворожих "шахедів".

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Атака безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136, розпочата росіянами ще ввечері, тривала 7 годин. Із тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря ударні дрони атакували південні регіони", – ідеться у повідомленні.

"Не вдалось уникнути влучань на Херсонщині, там пошкоджено кілька приватних будинків в Тягинській громаді", – ідеться в повідомленні.

На Одещині уламки збитого ворожого БпЛА в прибережній зоні Одеського району спричинили пожежу на відкритій території. Вогонь оперативно ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.