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СБУ показала снайпера, який у листопаді встановив світовий рекорд результативного пострілу

Цей постріл снайпер зробив з української гвинтівки "Володар Обрію".

СБУ показала снайпера, який у листопаді встановив світовий рекорд результативного пострілу
В’ячеслав Ковальський і Василь Малюк
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що український снайпер 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ В’ячеслав Ковальський нещодавно зробив рекордний постріл - поцілив у ворога з відстані в майже 4-ри кілометри.  

“Унікальна гвинтівка “Володар Обрію”, розробником якої є бригадний генерал СБУ “Хантер”, в руках досвідченого снайпера, справжнього козака та воїна - запорука рекордних і влучних пострілів Служби. Й такі постріли щодня наближають нашу Перемогу”, - зазначає голова СБУ Василь Малюк.

У листопаді цього року СБУ повідомила про новий світовий рекорд, встановлений на передовій. В’ячеслав Ковальський влучив у ворога з відстані 3800 метрів. Попередній рекорд датувався 2017 роком. Тоді канадський спецпризначенець розташувався у висотній будівлі та з 3540 метрів вразив ціль.

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