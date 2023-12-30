СБУ показала снайпера, який у листопаді встановив світовий рекорд результативного пострілу

Служба безпеки України повідомила, що український снайпер 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ В’ячеслав Ковальський нещодавно зробив рекордний постріл - поцілив у ворога з відстані в майже 4-ри кілометри.

“Унікальна гвинтівка “Володар Обрію”, розробником якої є бригадний генерал СБУ “Хантер”, в руках досвідченого снайпера, справжнього козака та воїна - запорука рекордних і влучних пострілів Служби. Й такі постріли щодня наближають нашу Перемогу”, - зазначає голова СБУ Василь Малюк.

У листопаді цього року СБУ повідомила про новий світовий рекорд, встановлений на передовій. В’ячеслав Ковальський влучив у ворога з відстані 3800 метрів. Попередній рекорд датувався 2017 роком. Тоді канадський спецпризначенець розташувався у висотній будівлі та з 3540 метрів вразив ціль.