Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади
Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Міста України: на чиї гроші відбудова і хто все вирішує
Міста України: на чиї гроші відбудова і хто все вирішує
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
ГоловнаСуспільствоВійна

Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела

Світовий рекорд покращено на 260 метрів.

Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
Фото: скриншот відео

Джерела LB.ua повідомили, що снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. 

Попередній рекорд становив 3540 метрів. 

Показово, що цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію"

На відео чітко видно влучання в російського окупанта і переляк його товаришів. 

 

Нагадаємо, минулого тижня на півдні України 13 Управління військової контррозвідки СБУ знищило склад боєприпасів окупантів і логістику. Бійці відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies