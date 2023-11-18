Джерела LB.ua повідомили, що снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів.

Попередній рекорд становив 3540 метрів.

Показово, що цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію".

На відео чітко видно влучання в російського окупанта і переляк його товаришів.

Нагадаємо, минулого тижня на півдні України 13 Управління військової контррозвідки СБУ знищило склад боєприпасів окупантів і логістику. Бійці відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе.