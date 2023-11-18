Ворог тричі атакував сьогодні Нікопольский район Дніпропетровщини

Окупанти також гатили з важкої артилерії.

Сьогодні від ранку ворог тричі атакував Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Марганецькій громаді російська армія вдарила два рази з важкої артилерії.

Унаслідок обстрілів була пошкоджена адмінбудівля.

“На щастя, минулося без загиблих та постраждалих”, − зазначив голова обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів ворога у п’ятницю у Нікопольському районі були зруйновані житлові будівлі й пошкоджені лінії електропередач. До районного центру та Марганецької громади прилетіли майже півсотні снарядів.