МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади
Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Міста України: на чиї гроші відбудова і хто все вирішує
Міста України: на чиї гроші відбудова і хто все вирішує
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог тричі атакував сьогодні Нікопольский район Дніпропетровщини

Окупанти також гатили з важкої артилерії.

Ворог тричі атакував сьогодні Нікопольский район Дніпропетровщини
Фото: Facebook Сергія Лисака

Сьогодні від ранку ворог тричі атакував Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Марганецькій громаді російська армія вдарила два рази з важкої артилерії. 

Унаслідок обстрілів була пошкоджена адмінбудівля. 

“На щастя, минулося без загиблих та постраждалих”, − зазначив голова обласної військової адміністрації.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, внаслідок обстрілів ворога у п’ятницю у Нікопольському районі були зруйновані житлові будівлі й пошкоджені лінії електропередач. До районного центру та Марганецької громади прилетіли майже півсотні снарядів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies