Внаслідок обстрілів на Донеччині постраждали троє цивільних

За добу російські окупанти обстріляли 14 громад Донецької області. Внаслідок ударів постраждали троє мирних жителів, також зруйновані житлові будинки. Про це повідомив в.о начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

"На Донецькому напрямку поранено 2 людини: у Нетайловому Очеретинської громади і Максимільянівці Мар'їнської громади. Пошкоджено промислову будівлю у Селидовому, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. У Кураховому пошкоджено сільгосппідприємство і приватні будинки.

На Горлівському напрямку пошкоджено 6 будинків у Райському Дружківської громади. У Торецьку поранено 1 людину, у Щербинівці пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля", зазначив Мороз.

Також, на Лисичанському напрямку у Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. Зазнали обстрілів Торське, Зарічне і Ямпіль Лиманської громади.

Нагадаємо, ворог вдарив по житловому будинку у Селідово Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей.