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Росіяни завдали ударів по громаді Запоріжжя. Загинули двоє рятувальників

Ще семеро людей отримали поранення.

Росіяни завдали ударів по громаді Запоріжжя. Загинули двоє рятувальників
Фото: Національної поліції

У суботу росіяни атакували ракетами Комишуваську громаду Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє співробітників ДСНС, ще семеро людей отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Ворог підступно двічі атакував ракетами (тип встановлюється) мирний населений пункт. Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку", — зазначили у поліції. 

Коли на місце події прибули правоохоронці та рятувальники, росіяни здійснили повторний обстріл. 

"Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості", — додали у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти завдали ударів по інфраструктурі Запоріжжя. У двох будівлях виникла пожежа.

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