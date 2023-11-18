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Через обстріл енергооб'єкта на Одещині без світла залишились 2 тисячі сімей

Ситуацію ускладнила негода.

Через обстріл енергооб'єкта на Одещині без світла залишились 2 тисячі сімей
Фото: ДСНС України

Через обстріл об'єкту енергетики в Одеському районі в суботу без світла залишилися 2 тисячі сімей. Крім цього, ситуацію ускладнили несприятливі погодні умови. Про це повідомляє ДТЕК.

"Російські окупанти вкотре нанесли удар з повітря. В Одеській області 2 000 родин залишилось без світла. Ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами. Енергетики ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 18 листопада внаслідок атаки ворожих дронів в Одеському районі постраждав енергооб'єкт. Там виникла пожежа. Рятувальники ліквідували пожежу.

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