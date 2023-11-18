У Чорному морі на міні підірвався балкер, що перевозив зерно, — Reuters

Торгівельне судно, яке перевозило на борту зерно, зазнало легких ушкоджень внаслідок підриву на плавучій морській міні біля берегів України. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За інформацією видання, торговельні та морські джерела інформують, що балкер "Georgia S" під прапором Ліберії, прямував із порту Південний та був завантажений зерном, коли зазнав пошкоджень у відкритому морі в четвер, 16 листопада.

Джерела в українському уряді повіомили, що балкер, ймовірно, підірвався на морській плаваючій міні та зазнав невеликих ушкоджень.

Відомо, що страхові премії від військових ризиків для кораблів зросли після того, як минулого тижня ракета пошкодила торговельне судно в українському порту.

Нагадаємо, у Чорному морі на морській міні підірвалося вантажне судно Seama. Тоді румунське рятувальне агентство MRCC повідомило, що 12 членів екіпажу зареєстрованого в Того судна Seama були евакуйовані та доставлені для надання медичної допомоги в порту Суліна біля кордону з Україною після вибуху приблизно в 40 кілометрах від узбережжя України.