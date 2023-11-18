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Старокримське кладовище у Маріуполі продовжує зростати, - Андрющенко

Окупанти ховають людей не в могилах, а у траншеях.

Старокримське кладовище у Маріуполі продовжує зростати, - Андрющенко
Фото: Скріншот з відео

Старокримське кладовище в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області продовжує зростати. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Через велику кількість одиноких старих людей, що помирать до 400 на тиждень, місцева мразота часто та густо у зговорі з поліцаями записує їх як безіменних”, - написав Андрющенко. 

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Він уточнив, що окупанти ховають людей не в могилах, а у траншеях.  

Нагадаємо, раніше радник міського голови Маріуполя повідомляв, що стаціонарні відділення місцевих лікарень приймають цивільних через велику кількість поранених військових РФ. Тому через ігнорування лікування цивільних рівень смертності у місті не знижується - щотижня помирає від 300 до 400 жителів.

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