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Російська армія обстріляла сім громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області.

Російська армія обстріляла сім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 17 листопада, російських обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська та Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 165 вибухів. 

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Юнаківську громаду обстріляли з РСЗВ “Град” та мінометів, а Хотінську - з міномету та з гаубиці Д-30.

Великописарівську громаду окупанти обстріляли з СПГ-9 та мінометів.

Крім того, по Білопільській, Миропільській, Новослобідській та Краснопільській громадам росіяни завдали ударів з мінометів.

Нагадаємо, у п'ятницю ворог завдав ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будівлі, також пошкоджені лінії електропередач.

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