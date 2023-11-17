Україна та США працюють над спільним виробництвом зброї, — Зеленський

Україна та США активно співпрацюють щодо спільного виробництва зброї. Вже є певні домовленості щодо конкретних речей. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення у п'ятницю.

"Під час мого візиту у Вашингтон ми з президентом Байденом домовилися про цілком конкретні речі, які можемо зробити разом. Це точно посилить і американців, і українців, і наших партнерів. Спільне виробництво завжди посилює", — зазначив він.

За словами президента України, в грудні у Вашингтоні відбудеться конференція, на якій зберуться представники української та американської промисловості, урядовці та інші громадські діячі.

"Я дякую Сполученим Штатам, і президенту Байдену, і його команді, Конгресу, які підтримують нас. А також я хочу особливо відзначити американські оборонні компанії та партнерів у Європі. Усіх, хто реально наповнює змістом захист свободи. У цей час усім нам треба бути максимально результативними, щоб час життя наших дітей і онуків не був украдений війною", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, під час чергового засідання Ставки верховного Головнокомандувача президент України обговорив питання виробництва української зброї та забезпечення Сил оборони.