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На Львівщині фермер отримав підозру в експлуатації людей

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років.

На Львівщині фермер отримав підозру в експлуатації людей

На Львівщині правоохоронці повідомили фермеру про підозру в експлуатації людей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що 43-річний мешканець Стрийського району не оплачував роботу працівників, а лише забезпечив їх місцем для проживання з неналежними умовами та періодично – продуктами.

До поліції за допомогою звернувся 47-річний чоловік, який тимчасово проживає в області. За його словами, він та його цивільна дружина є переселенцями, і з вересня 2022 року проживають та працюють на фермі у Стрийському районі.

"Вербуючи на роботу, господар ферми обіцяв заявнику та його дружині створити належні умови для проживання та забезпечити оплату праці. Проте, насправді, роботодавець своїх обіцянок не виконав та за роботу працівникам не платив, а лише надав їм місце для проживання з неналежними умовами та періодично забезпечував продуктами харчування", - повідомили правоохоронці.

Слідчі повідомили господарю ферми про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, поліція задокументувала з початку року 116 фактів торгівлі людьми.

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