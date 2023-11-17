Ворог завдав ударів по громаді Херсонщини. Постраждали двоє людей

Внаслідок ворожого обстрілу Дар'ївської громади Херсонщини постраждали двоє цивільних. Вони отримали поранення та були госпіталізовані до лікарні. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 17 листопада близько 12:30 ворог вкотре обстріляв Дар’ївську громаду Херсонського району. Поранення отримали двоє цивільних людей - 72-річна жінка та 44-річний чоловік. Потерпілих доставлено у лікарню", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли будинок у селищі Велетенське Білозерської громади Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік.