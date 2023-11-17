Ще 4 дитини з Херсонщини та хлопчика з Донецька вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Я радий, що ще 4 дитини Херсонщини з батьками нарешті на підконтрольній Україні території. А разом з ними і хлопчик з Донецька. Дякую усім, хто долучися до цієї непростої роботи. Зараз родини в Києві, їм надають допомогу медики і психологи”, - повідомив Прокудін.

Він зазначив, що загалом протягом 2023 року вдалося повернути вже 156 дітей Херсонщини.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині вдалося евакуювати ще 91 дитину з прифронтових населених пунктів. Разом з дітьми евакуювалися 38 дорослих.