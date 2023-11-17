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З початку повномасштабної війни незаконно перетнули кордон України 19 740 чоловіків, – ВВС

Уникнути мобілізації намагаються 1-5% українських чоловіків.

З початку повномасштабної війни незаконно перетнули кордон України 19 740 чоловіків, – ВВС
Багато українських чоловіків загинуло, намагаючись перепливти річку Тиса
Фото: ВВС

У період з лютого 2022 року незаконно перетнули кордон України 19 740 чоловіків, ще 21 113 людей були схоплені при спробі втекти за кордон.

Про це пише ВВС з посиланням на дані Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини.

Зазначається, що більшість тих, хто хотів втекти (14 313 чоловіків) хотіли перейти кордон пішки, або переплисти річки. Також 6 800 чоловіків намагалися використати підроблені документи, які зокрема вказували на те, що ухилянт нібито мав хвороби.

За словами представника президента у ВР Федіра Вениславського, уникнути мобілізації намагаються 1-5% чоловіків. Він зазначив, що ухилянти "не мають вирішального значення для оборони України".

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Нагадаємо, в результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано сім організаторів оборудок, які за гроші "допомагали" ухилянтам сховатися від призову до армії.

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