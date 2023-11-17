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СБУ затримала 7 організаторів оборудок, які допомагали ухилянтам уникнути призову до армії

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ затримала 7 організаторів оборудок, які допомагали ухилянтам уникнути призову до армії

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано сімох організаторів оборудок, які за гроші "допомагали" ухилянтам сховатися від призову до армії.

Як повідомляє СБУ, серед затриманих – таксист-іноземець, посадовиця лікарні та псевдоактивіст, який видавав себе за "борця з корупцією".

За гроші вони "допомагали" ухилянтам сховатися від призову за межами України. Для цього продавали своїм клієнтам підроблені документи або переправляли їх за кордон поза контрольно-пропускними пунктами. Вартість таких "послуг" становила до 7 тис. доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та "способу" незаконного перетину державного кордону.

Так, у Чернівцях затримано місцевого бізнесмена, який за гроші переводив потенційних призовників до сусідньої країни "лісовими стежками". Встановлено, що фігурант під час спілкування зі своїми клієнтами представлявся "радником голови комітету з питань запобігання корупції в підрозділах ЗСУ".

У Черкасах викрито медпрацівницю місцевої лікарні, яка за хабарі пропонувала дружинам військовозобов’язаних оформити фіктивну групу інвалідності. У Львові затримано ще одного організатора нелегального "трафіку". Ним виявився 43-річний громадянин однієї з країн Південного Кавказу, який тривалий час проживає в Україні.

Тим, хто виявляв бажання уникнути призову, фігурант за гроші обіцяв зробити фіктивні пенсійні посвідчення по інвалідності.

На Вінниччині затримано двох місцевих жителів, які на човнах переправляли ухилянтів за межі України через прикордонну річку. За наявною інформацією, за "додаткову" плату у розмірі 1 тис. євро ділки обіцяли своїм клієнтам оформити документи для подальшої легалізації за кордоном.

На Рівненщині затримано ще двох організаторів незаконної міграції. Зловмисники діяли у «тандемі» – один з них підшукував потенційних втікачів від призову, інший – переправляв їх до Євросоюзу через так звану «зеленку».

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Нагадаємо, СБУ заявила, що заблокувала ще чотири схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед них – посадовець військово-лікарської комісії та декілька кримінальників.

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