Зеленський заявив, що постачання снарядів в Україну сповільнила війна Ізраїлю та ХАМАС

Глава держави зауважив, що “без підтримки ми будемо рухатися назад”, тому зараз він зосереджений на тому, щоб отримати допомогу від Заходу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміщення акценту на війну Ізраїлю та ХАМАС уповільнило поставки артилерійських снарядів до Києва, підриваючи військові зусилля, оскільки контрнаступ проти Росії зайшов у глухий кут, повідомляє Bloomberg.

Зеленський зазначив, що учасники бойових дій на Близькому Сході потребують 155-міліметрові снаряди, які є ключовим компонентом для поставок зброї, необхідної Україні для відсічі вторгнення Росії. Раптова потреба виникає в чутливий момент, оскільки Європейський Союз сигналізує, що навряд чи виконає обіцянку доставити мільйон артилерійських снарядів до березня.

“Наші поставки зменшилися. Це життя – і це нормально, оскільки всі борються за виживання, і ми також повинні захищатися”, – сказав Зеленський групі журналістів у своєму офісі в Києві в четвер.

Видання зауважує, що спалах конфлікту на Близькому Сході підняв питання щодо здатності союзників залишатися зосередженими на підтримці України, де багатомісячний контрнаступ не досяг успіху в поверненні окупованих територій. Низькі температури зараз вторгаються в охоплену війною країну.

Зеленський провів тиждень, запевняючи союзників, що його військові готуються вести бій протягом зими. Цього тижня делегація з Києва відвідала Вашингтон, де законодавці Палати представників ухвалили законопроект про фінансування, який не включає допомогу Україні, на тлі опору законодавців-республіканців.

“Зараз я зосереджений на тому, щоб отримати допомогу від Заходу… фокус зміщується через Близький Схід – та інші причини. Без підтримки ми будемо рухатися назад”, – сказав Зеленський.

Зі свого боку, влада США повідомила, що поставки зриваються, посилаючись на затримки фінансування. Цього місяця Пентагон заявив, що скорочення коштів означає обмеження потоків військової допомоги Києву. Адміністрація президента Джо Байдена закликала Конгрес вийти з глухого кута та схвалити запит на виділення Україні коштів у розмірі 61,4 мільярда доларів.

Байден і лідери ЄС пообіцяли продовжувати свою підтримку, надаючи зброю та фінансову допомогу, хоч і літній наступ не приніс успіху.

Нагадаємо, нещодавно Байден підписав тимчасовий бюджет для уникнення “шатдауну”. Документ не передбачає допомоги Україні та Ізраїлю.

Зазначимо, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 22 листопада. Участь візьмуть представники близько 50 країн.