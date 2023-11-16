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Наступне засідання в форматі "Рамштайн" відбудеться в середу

Участь візьмуть представники близько 50 країн.

Наступне засідання в форматі "Рамштайн" відбудеться в середу
Фото: EPA/UPG

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 22 листопада. 

Воно пройде в онлайн-форматі, повідомили в міністерстві оборони Норвегії. Там підтвердили, що міністр Бйорн Арільд Грам братиме зустріч.

"Американський міністр запросив на зустріч міністрів оборони та начальників оборонних відомств із близько 50 країн, щоб обговорити подальшу військову підтримку України в короткостроковій та довгостроковій перспективі", – йдеться у повідомленні.

Це буде вже 17 засідання в форматі "Рамштайн". Раніше в Міноборони США повідомляли, що зустріч відбудеться всередині місяця, але не називали дату.

Минуле засідання відбулося 10 жовтня в Брюсселі, в офлайн-форматі. 

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