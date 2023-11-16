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Фінляндія закриє частину пунктів пропуску на кордоні з РФ через наплив біженців

На східному кордоні буде закрито чотири пункти пропуску.

Фінляндія закриє частину пунктів пропуску на кордоні з РФ через наплив біженців
Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva

З 18 листопада уряд Фінляндії вирішив закрити частину східного кордону країни – прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала.

Про це йдеться у повідомленні уряду Фінляндії.

"Ми діяли рішуче і швидко, щоб ситуація на східному кордоні не загострилася. Під час попереднього парламентського терміну саме для таких ситуацій були внесені зміни до Закону про прикордонну службу. Зараз ці інструменти використані", – сказав прем’єр-міністр країни Петтері Орпо.

"Закриття пунктів пропуску на східному кордоні зупинить нелегальний в’їзд до Фінляндії. Уряд готовий вжити ще більш жорстких заходів, якщо це буде необхідно", – заявила міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

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"Прикордонна зона залишається мирною територією, за ситуацією на кордоні будуть спостерігати. Подальші зміни у роботі КПП будуть ухвалювати після аналізу ситуації", – зазначила Рантанен.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає різке збільшення кількості російських нелегалів помстою Кремля за вступ країни до НАТО. Фінська прикордонна служба повідомила про постійне збільшення кількості шукачів притулку, які протягом останніх днів прибувають до пунктів перетину кордону на південному сході країни.

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