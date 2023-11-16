Сьогодні 63 дитини з Херсонщини вирушили на оздоровлення та відпочинок до Румунії

Вже сьогодні 63 дитини з Херсонщини у супроводі 12 дорослих вирушили на оздоровлення та відпочинок до Румунії.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
“Маленькі мешканці області матимуть насичену культурну та розважальну програми. Із ними працюватимуть психологи”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за бажанням та згодою батьків діти можуть залишатися за кордоном до поліпшення безпекової ситуації у їх населених пунктах.
Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині вдалося евакуювати ще 91 дитину з прифронтових населених пунктів. Разом з дітьми евакуювалися 38 дорослих.