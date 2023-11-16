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Сьогодні 63 дитини з Херсонщини вирушили на оздоровлення та відпочинок до Румунії

За бажанням та згодою батьків  діти можуть залишатися за кордоном до поліпшення безпекової ситуації.

Сьогодні 63 дитини з Херсонщини вирушили на оздоровлення та відпочинок до Румунії
Фото: Херсонська ОВА

Вже сьогодні 63 дитини з Херсонщини у супроводі 12 дорослих вирушили на оздоровлення та відпочинок до Румунії. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

“Маленькі мешканці області матимуть насичену культурну та розважальну програми. Із ними працюватимуть психологи”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що за бажанням та згодою батьків  діти можуть залишатися за кордоном до поліпшення безпекової ситуації у їх населених пунктах.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині вдалося евакуювати ще 91 дитину з прифронтових населених пунктів. Разом з дітьми евакуювалися 38 дорослих.

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