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У Хмельницькій області внаслідок падіння уламків ворожої цілі є пошкодження і поранений

Поранень зазнав водій вантажівки. 

У Хмельницькій області внаслідок падіння уламків ворожої цілі є пошкодження і поранений
Ілюстративне фото
Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

Під час ранкової атаки в Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона. Унаслідок збиття ворожої цілі уламки пошкодили вантажівку, її водій отримав незначні поранення.

Також пошкоджено склади. Таку заяву першого заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна цитує пресслужба ОВА у Telegram

"Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та 3-и поверхової будівлі, 7 ємностей для зберігання рослинної олії. Збитки встановлюються", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці ворог атакував область безпілотниками. 

Росія атакувала область ударними безпілотниками і 31 жовтня. Працювала ППО. 

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