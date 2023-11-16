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СБУ затримала очільницю "канцелярії" херсонського вишу, яка запроваджувала там освітні стандарти РФ

Крім того, жінка отримала російський паспорт та голосувала за "приєднання" Херсонщини до Росії.

СБУ затримала очільницю "канцелярії" херсонського вишу, яка запроваджувала там освітні стандарти РФ

Служба безпеки викрила ще одну прихильницю рашизму у звільненому Херсоні. Під час окупації міста вона підтримала російських загарбників та погодилась очолити відділ документообігу ("канцелярію") у захопленому на той час місцевому університеті.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На своїй "посаді" зловмисниця виконувала вказівки гауляйтера Володимира Сальдо щодо запровадження російських "стандартів" освіти в окупованій частині на півдні регіону. Для цього вона займалась "переформатуванням" документообігу в захопленому виші згідно з вимогами міносвіти РФ.

Згодом фігурантка отримала російський паспорт та голосувала за "приєднання" Херсонщини до Росії. Також вона була активною учасницею пропагандистських заходів і закликала херсонців підтримати загарбників у війні проти України.

Крім цього, жінка поширювала кремлівські наративи на власній сторінці в заборонених "Одноклассниках". Вона героїзувала бойовиків та виправдовувала захоплення Криму.

Після звільнення Херсона зрадниця залишилась у місті та продовжила періодично "розганяти" ворожу інтернет-пропаганду.

Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали у власному помешканні. Під час обшуків в її квартирі вилучено: документи, які підтверджують роботу на окупантів у виші; фото зловмисниці з російськими військовими у захопленому Херсоні; прокремлівську символіку та інші докази незаконної діяльності.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Зловмисниці загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше а Кривому Розі правоохоронці викрили автоперевізника, який працював на росіян під час окупації Херсона.

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