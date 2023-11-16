Крім того, жінка отримала російський паспорт та голосувала за "приєднання" Херсонщини до Росії.

Служба безпеки викрила ще одну прихильницю рашизму у звільненому Херсоні. Під час окупації міста вона підтримала російських загарбників та погодилась очолити відділ документообігу ("канцелярію") у захопленому на той час місцевому університеті.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На своїй "посаді" зловмисниця виконувала вказівки гауляйтера Володимира Сальдо щодо запровадження російських "стандартів" освіти в окупованій частині на півдні регіону. Для цього вона займалась "переформатуванням" документообігу в захопленому виші згідно з вимогами міносвіти РФ.

Згодом фігурантка отримала російський паспорт та голосувала за "приєднання" Херсонщини до Росії. Також вона була активною учасницею пропагандистських заходів і закликала херсонців підтримати загарбників у війні проти України.

Крім цього, жінка поширювала кремлівські наративи на власній сторінці в заборонених "Одноклассниках". Вона героїзувала бойовиків та виправдовувала захоплення Криму.

Після звільнення Херсона зрадниця залишилась у місті та продовжила періодично "розганяти" ворожу інтернет-пропаганду.

Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали у власному помешканні. Під час обшуків в її квартирі вилучено: документи, які підтверджують роботу на окупантів у виші; фото зловмисниці з російськими військовими у захопленому Херсоні; прокремлівську символіку та інші докази незаконної діяльності.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Зловмисниці загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше а Кривому Розі правоохоронці викрили автоперевізника, який працював на росіян під час окупації Херсона.