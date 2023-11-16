У новий санкційний пакет проти РФ потрапили син Медведєва та родичка Путіна, − The Guardian

Санкції проти високопосадовців, зокрема з родини Путіна, викличуть гнів у Кремлі, пише газета.

У 12-му пакеті санкцій проти Москви пропонується запровадити обмеження щодо сина колишнього президента Росії Дмитра Медведєва та родички Володимира Путіна.

Про це пише The Guardian.

Серед 47 осіб, яких Європейська комісія хоче додати до актуальних санкційних списків, є двоюрідна сестра Путіна Анна Цивільова, яка очолює фонд “захисників вітчизни” з підтримки російських солдатів, які воюють в Україні.

Також у списку є Ілля Медведєв, ім’я та дата народження якого збігаються з ім’ям і датою народження єдиного сина експрезидента Дмитра Медведєва. Його підозрюють в організації дезінформаційної та пропагандистської кампанії в Україні.

Газета зазначає, що включення у санкційний список родичів високопосадовців, зокрема з родини Путіна, викличе гнів у Кремлі.

У центрі пропозицій, які ще повинні бути схвалені лідерами ЄС на наступному саміті в грудні, лежать кроки, спрямовані на перекриття комерційних доходів Росії. Вони включають повну заборону на продаж в межах блоку російських алмазів і ювелірних виробів із використанням дорогоцінних каменів із сибірських копалень країни. За словами ЄС, це може позбавляти кремлівську скарбницю понад 4,5 мільярда євро на рік.

Європейська комісія також пропонує нові заборони на продаж уживаних танкерів, щоб боротися з тими, хто обходить теперішні торговельні санкції, приховуючи походження або призначення вантажу, включно з нафтою з обмеженою ціною, шляхом незаконних перевезень із судна на судно.

Запропоновані санкції також стосуються компаній і організацій у низці секторів Росії, зокрема збройову промисловість, ІТ-компанії, пов’язані зі службами безпеки ФСБ, чиновників, які працюють в окупованій Україні, приватні військові компанії, подібні до організації Вагнера, і організації, які займаються “мілітаризацією українських дітей”.

Під обмеження можуть потрапити компанії у цивільному секторі, які звинувачують у створенні російської військової машини. Серед них “АльфаСтрахування”, яка називає себе найбільшою приватною страховою компанією в Росії. Компанія була включена до списку за надання контрактів на страхування Міноборони РФ і підприємств військової промисловості, а також військової техніки, яка використовується Нацгвардією РФ в Україні.

Мішенню також став Авіаційний комплекс Іллюшина, провідний виробник літаків. Підприємство виробляє військово-транспортний літак Іл-76, який регулярно використовується для перевезення російського військового персоналу та техніки. За даними російського уряду, він є одним з найпопулярніших військових літаків у світі, станом на 2021 рік використовувався у 24 країнах.

Окрім того, мішенню санкцій є розробник і оператор російської навігаційної системи ГЛОНАСС, яка є конкурентом американської навігаційної системи GPS.

До санкційного списку потрапила низка білоруських посадовців за потенційну роль у постачанні зброї до Росії або участь в іншому військовому співробітництві, включно з навчанням військовозобов’язаних російської армії на базах у РБ.

Нагадаємо, Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Європейського Союзу Жозеп Боррель вчора представив державам-членам ЄС пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії. Під обмеження потраплять понад ще 120 фізичних та юридичних осіб. Відомо, що ЄС узгодив їх, однак остаточно санкції мають схвалити на грудневому саміті.