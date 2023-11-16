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​"Галушко - Глушкова": окупанти закликають мелітопольців змінювати українські прізвища на російські

Такі "юридичні послуги" рекламують в окупованому місті.

​"Галушко - Глушкова": окупанти закликають мелітопольців змінювати українські прізвища на російські
Мелітополь, окупація (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Мелітополі юристи пропонують містянам при отриманні російських паспортів змінювати й українські прізвища на російські.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він опублікував фото відповідного рекламного плаката, на якому написано: "Меняешь паспорт? Поменяй и фамилию! Очистимся от навязанного украинского нацизма!".

Зазначається, що прізвище змінюють "офіційно, швидко та без черг", та "надають юридичну консультацію й супровід"

"Такі юридичні послуги рекламують в окупованому Мелітополі. Сучасний рашизм систематично переймає всі радянські та нацистські методи боротьби з українцями", - прокоментував Андрющенко.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росіяни продовжують примусову паспортизацію жителів. Однак, Кремль не влаштовують її темпи. Тому окупанти погрожують мешканцям та, наприклад, не дають ліки або не дають атестати учням без паспорта РФ.

Водночас у тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей продовжують діяти мобільні та стаціонарні пункти оформлення російських документів. Крім того, працюють "виїзні групи" з прийому документів та видачі паспортів РФ жителям регіону.

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