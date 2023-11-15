Головне за середу, 15 листопада: удари по Запоріжжю, новий пакет антиросійських санкцій ЄС, зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Російські терористичні війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.

Згодом Запорізька обласна прокуратура повідомила про вже сімох потерпілих цивільних. За даними слідства, з 9:50 по 10:18 ворог завдав трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що внаслідок ударів загинули двоє рятувальників, ще троє дістали поранення. Також постраждали четверо цивільних громадян.

"Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34…", – написав він у Telegram.

Загиблими рятувальниками є Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 58 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міста Селідове Донецької області та Запоріжжя.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського, де Силами оборони відбито 17 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там наші воїни відбили 19 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 листопада – в нашій новині.

Президент США Джо Байден зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), повідомляє CNN.

Зустріч відбулася в історичному маєтку біля Сан-Франциско. За інформацією AFP, Сі Цзіньпін заявив, що для Сполучених Штатів і Китаю "повернутися спиною один до одного — не варіант".

Байден, зі свого боку, сказав, що конкуренція між США та Китаєм не повинна призвести до конфлікту.

"Я думаю, що вкрай важливо, щоб ми з вами чітко розуміли один одного, лідера за лідером, без будь-яких помилок або непорозумінь", - сказав американський президент.

Байден додав, що його минулі зустрічі із Сі Цзіньпіном були "відвертими, прямими та корисними".

Більше інформації – в новині.

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель у середу представив державам-членам ЄС пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії. Станом на вечір середи відомо, що ЄС узгодив нові санкції проти РФ.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".

Серед іншого згадується необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди РФ.

Крім того, ЄС пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту, щодо російських діамантів та боротьби з обходом санкцій ЄС.

Екснардепку Ірину Фаріон звільнили з посади професора Національного університету "Львівська політехніка".

Про це повідомили LB.ua джерела у правоохоронних органах.

Привід - порушення Фаріон 41 статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти мовознавиці та колишньої народної депутатки, яка заявляла, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом. Наразі слідчі проводять експертизи скандальних висловлювань та публікацій, а також епізод з оприлюдненням листа від студента з окупованого Криму.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!