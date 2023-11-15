Росіяни обстріляли Чернігівщину, поранення отримала волонтерка

Жінка потрапила під обстріл у автомобілі.

Сьогодні, 15 листопада, російська окупаційна армія обстріляла Новгород-Сіверський район Чернігівської області.

Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівщини.

Внаслідок російського обстрілу поранення отримала 41-річна жінка, яка автомобілем доставляла гуманітарну допомогу в одну з прикордонних громад Новгород-Сіверщини.

Один з уламків снаряда пробив двері автомобіля та поранив жінку.

Поранену волонтерку госпіталізували, їй надали необхідну допомогу.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Юнаківська та Середино-Будська громади Сумської області. Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 46 вибухів.