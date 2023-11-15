Почалось спотворення діяльності ДП "Державний оператор тилу", - Жумаділов

В мережі поширюються дописи, в яких “нездорова увага” до особи, висловів, походження і навіть вигляду Арсена Жумаділова, який очолює ДП "Державний оператор тилу". Також почалось спотворення діяльності цього ДП.

Про це повідомив гендиректор ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ) Арсен Жумаділов.

“Уявіть обсяг коштів, що заробляється через непрозорість контрактів або завищені ціни по тиловому забезпеченню, якщо в цілому держава на них витрачає близько 90 млрд гривень на рік. Уявіть обсяг неправомірної вигоди, що виділяється на забезпечення недоторканності існуючих правил гри. Тепер частина цих коштів буде спрямована на дискредитацію нашої роботи. Зливні бачки і телеграм-канали ряснітимуть повідомленнями про те, що все не те і все не так”, - написав Жумаділов.

Він розповів, що невдовзі побачить світ “сенсаційне викриття” його діяльності і уточнив, які в ньому можуть бути маніпуляції.

Йтиметься, зокрема, про те, що Жумаділов начебто збирає “свою” команду та роздуває штат ДП. У відповідь на це гендиректор ДОТ зазначив, що підбирає професійних ціннісних людей, і запросив доєднатись до команди, яка складатиметься із 145 осіб.

Стосовно звинувачень у тому, що за рахунок закупівель буде відбуватись збагачення закупівельників, Жумаділов зазначив, що модель відсоткової винагороди закупівельного агента - нормальна світова практика.

“Вона дозволяє прогнозувати доходи для для забезпечення витрат із розбудови організації. При цьому сам розмір комісії (а це 0,4%) у нашому випадку є меншим у порівнянні із аналогічними кейсами. Наприклад, міжнародні організації в Україні беруть від 4,5 до 7%. Централізовані закупівельні організації - від 0,5 до 3%. У світі закупівельники у сфері оборони беруть від 2,5% до 7,5% за свої послуги”, - наголосив гендиретор ДОТ.

Він додав, що урядовою постановою була встановлена стеля доходу підприємства на рівні 250 млн гривень на рік. Крім того, з суми, яка не буде використана станом на кінець звітного періоду, ДП сплатить податок на прибуток у розмірі 18%, а також дивіденди державі від чистого прибутку після оподаткування, які складають від 50 до 95%. Решта грошей буде спрямована для розвитку підприємства.

Відкинув Жумаділов і звинувачення в тому, що ДОТ зацікавлений купувати дорожче, оскільки відсоток прибутку прив'язаний до вартості контрактів.

“Ми здійснюємо діяльність згідно законодавства про публічні закупівлі, де єдиним критерієм для вибору переможця є найнижча ціна. За умисне укладання контракту за завищеною ціною не забариться кримінальна відповідальність, притягнення до якої точно не входить до моїх планів з розвитку підприємства”, - наголосив він.

Гендиректор ДОТ наголосив, що ДП здійснюватиме закупівлі за кошти державного бюджету 2024 року, крім харчування.

Ще одна маніпуляція стосуватиметься того, що каталог продуктів харчування начебто буде скасований, що означатиме відхід від стандартів НАТО.

“Мовляв, замість 409 продуктів харчування, з яких бригади на свій розсуд обирають найсмачніше та найпоживніше, вибір скоротиться до 30+ позицій. Каталог ніхто не збирається скасовувати. Він залишатиметься базою для обрахування потреби та звітності”, - запевнив Жумаділов.

Окреме звинувачення, за словами гендиректора ДП, може стосуватись інформації про те, що його дружина начебто отримала в Криму паспорт РФ до повномасштабного вторгнення.

“Думаю, не секрет, що я з Криму. Моя дружина також. На окупованій території проживають наші рідні. З 2014 року до початку повномасштабного вторгнення ми з дружиною час від часу їздили з дітьми додому. Для нас важливо підтримувати зв'язок із рідними, важливо, щоб онуки бачили своїх дідусів та бабусь. У більшості випадків дружина з дітьми їздили без мене. Кожен перетин кордону супроводжувався надмірними перевірками. Ситуація ускладнювалась нашою етнічною приналежністю та специфікою моєї роботи. В одній з таких поїздок дружину попередили щодо потенційних проблем із в'їздом на півострів у разі відсутності російського “паспорту”. Дружина до останнього не отримувала той “паспорт”, але з метою доступу до півострова цей документ вона дійсно отримала”, - повідомив Жумаділов.

На його переконання, це не є перешкодою для його діяльності на посаді, оскільки він пройшов спецперевірку в т.ч. з боку СБУ та поліграф перед призначенням.

Нагадаємо, 1 листопада стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про призначення гендиректора ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ). Умєров підписав контракт та наказ про призначення Арсена Жумаділова.