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Ворог знову намагається відновити контроль над Куп'янськом, – ЗСУ

Куп'янськ є одним із важливих логістичних центрів для окупантів.

Ворог знову намагається відновити контроль над Куп'янськом, – ЗСУ
Фото: EPA/UPG

Російські війська намагаються відновити контроль над Куп'янськом на Харківщині, адже він є важливим логістичним центром. На цьому напрямку ворог застосовує весь арсенал ворожої авіації: штурмову, бомбардувальну, а також гелікоптери вогневої підтримки. 

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.

"Рашисти продовжують спроби повернення під контроль Куп’янська, хочуть знову його захопити, адже це важливий логістичний центр. На цьому напрямку наші захисники відбили 11 ворожих атак біля Синьківки та Петропавлівки. Окупанти завдали 19 авіаційних ударів. Застосовувався весь арсенал ворожої авіації: штурмова, бомбардувальна, а також гелікоптери вогневої підтримки. Також було застосовано 25 дронів-камікадзе. Здійснено 532 обстріли українських позицій на цьому напрямку", – зазначив Володимир Фітьо.

За інформацією речника, ворог збільшив кількість обстрілів на Бахмутському напрямку, що свідчить про підготовку нових штурмових дій позицій Сил оборони.

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