​Росіяни завдали трьох ракетних ударів по Запоріжжю. Є загиблі та поранені (оновлено)

Російські терористичні війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

Атаки сталися з 09:50 до 10:18. Тип ракет наразі уточнюється.

"Станом на цю хвилину відомо про одного загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє - жінки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем нанесення ударів", - зазначив Малашко.

Він висловив співчуття родині загиблого і побажав найшвидшого одужання постраждалим.

Оновлено. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що внаслідок ударів загинули двоє рятувальників, ще троє дістали поранення. Також постраждали четверо цивільних громадян.

"Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34…", - написав він у Telegram.

Ще троє рятувальників отримали травми. Також постраждали четверо цивільних громадян.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Було влучання в житловий будинок.Пошукова операція тривала понад 20 годин. Загалом загинуло п’ять людей, ще п’ятеро дістали поранення. Надзвичайники також виявили під завалами переляканого котика, якого вивільнили та передали господарю.