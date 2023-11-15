У компанії нагадали, що саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці.

Відсьогодні вже 8 поїздів Укрзалізниці виходять в рейси з жіночими купе.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться про наступні рейси:

№81/82 Київ — Ужгород;

№41/42 Дніпро — Трускавець;

№75/76 Київ — Кривий Ріг;

№15/16 Харків — Ясіня;

№17/18 Харків — Ужгород;

№29/30 Київ — Ужгород;

№3/4 Запоріжжя — Ужгород;

№26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).

У компанії нагадали, що саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе — понад 80% на сьогодні.

Зазначимо, з літа 2023 року "жіночі купе" функціонували у чотирьох пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.