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Відсьогодні вже 8 поїздів Укрзалізниці виходять в рейси з жіночими купе

У компанії нагадали, що саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці.

Відсьогодні вже 8 поїздів Укрзалізниці виходять в рейси з жіночими купе
Фото: Укрзалізниця

Відсьогодні вже 8 поїздів Укрзалізниці виходять в рейси з жіночими купе. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

Йдеться про наступні рейси:

  • №81/82 Київ — Ужгород;
  • №41/42 Дніпро — Трускавець;
  • №75/76 Київ — Кривий Ріг;
  • №15/16 Харків — Ясіня;
  • №17/18 Харків — Ужгород;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №3/4 Запоріжжя — Ужгород;
  • №26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).

У компанії нагадали, що саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе — понад 80% на сьогодні.

Зазначимо, з літа 2023 року "жіночі купе" функціонували у чотирьох пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.

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