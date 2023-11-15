Відсьогодні вже 8 поїздів Укрзалізниці виходять в рейси з жіночими купе.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Йдеться про наступні рейси:
- №81/82 Київ — Ужгород;
- №41/42 Дніпро — Трускавець;
- №75/76 Київ — Кривий Ріг;
- №15/16 Харків — Ясіня;
- №17/18 Харків — Ужгород;
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- №26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).
У компанії нагадали, що саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе — понад 80% на сьогодні.
Зазначимо, з літа 2023 року "жіночі купе" функціонували у чотирьох пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.