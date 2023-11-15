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Стефанішина: в Україні немає "чорного списку" олігархів, але в них немає і можливості створювати монополії

Закон про деолігархізацію передбачав формування відповідного реєстру, однак під час війни це не є у фокусі уваги влади.

Стефанішина: в Україні немає "чорного списку" олігархів, але в них немає і можливості створювати монополії
Ольга Стефанішина
Фото: Пресслужба Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що в умовах війни формування реєстру олігархів не є у фокусі уваги влади.

Про це вона розповіла в інтерв'ю естонському виданню ERR.

"Закон про деолігархізацію передбачав формування відповідного реєстру, тобто персональну ідентифікацію осіб, щодо яких збігаються медіакомпонент, політичний компонент і монопольний компонент. Власне, це і означає «олігарх». Але в умовах війни, коли ми всі сконцентровані на реформах і перемозі, це зовсім не той напрям, який має бути у фокусі нашої уваги", – сказала Стефанішина.

Віцепрем'єрка зазначила, що Україна "живе в умовах економіки воєнного часу і концентрується на системних кроках".

"Тож «чорного списку» олігархів у нас немає, але зате ми знаємо, що немає більше і можливості створювати монополії. Це нецікаво фінансово, це затратно, це публічно. Точно так само нецікаво фінансувати політичні партії, тому що це публічна інформація, яка точно не підніме рейтинги партій", – наголосила Стефанішина.

Нагадаємо, що Кабмін відклав запуск Реєстру олігархів до завершення війни. Його збиралися створити через три місяці з дня публікації висновків Венеційської комісії щодо закону про олігархів.

У липні 2022 секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що реєстр готовий, але влада не може офіційно визнати когось олігархом, бо тривав збір даних. Він також зазначав, що під ознаки закону про олігархів підпадають 86 осіб, але не озвучив, хто саме.

У березні 2023 представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський сказав, що зараз питання деолігархізації для України є не таким актуальним.

Верховна Рада ухвалила закон про олігархів у вересні 2021 року. Президент підписав його 5 листопада. Закон майже півтора місяці не підписувався спікером, оскільки прискорений розгляд призвів до великої кількості неточностей у тексті закону. Верховна Рада виправила їх тільки 3 листопада. Закон встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

У червні 2023 Венеційська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну.

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