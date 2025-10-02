ВАКС відклав засідання у справі Стефанішиної

Засідання не відбулося через проблеми зі здоров’ям та санкційні обмеження.

2 жовтня Вищий антикорупційний суд відклав засідання у справі про розтрату 2,5 млн грн, де серед обвинувачених фігурує колишня віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, ідеться на порталі «ВАКС вирішив».

Причиною стала відсутність іншої обвинуваченої — ексміністерки юстиції Олени Лукаш.

Адвокат повідомив суду, що Лукаш не прибула через стан здоров’я. Водночас вона не змогла під’єднатися й по відеоконференцзв’язку, оскільки перебуває під санкціями та не має можливості отримати електронний цифровий підпис.

Це не перший випадок перенесення слухання: засідання у справі неодноразово відкладали через неявку обвинувачених. Водночас Стефанішина, яка нині обіймає посаду посла України в США, підключалася і сьогодні, і на попередньому засіданні — попри різницю в часі.

За даними слідства, НАБУ інкримінує Олені Лукаш, Ользі Стефанішиній та іншим особам заволодіння понад 2,5 млн грн бюджетних коштів, виділених для адаптації національного законодавства до стандартів ЄС.