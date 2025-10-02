Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
ГоловнаПраво

ВАКС відклав засідання у справі Стефанішиної

Засідання не відбулося через проблеми зі здоров’ям та санкційні обмеження.

ВАКС відклав засідання у справі Стефанішиної
Ольга Стефанішина
Фото: Українське радіо

2 жовтня Вищий антикорупційний суд відклав засідання у справі про розтрату 2,5 млн грн, де серед обвинувачених фігурує колишня віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, ідеться на порталі «ВАКС вирішив»

Причиною стала відсутність іншої обвинуваченої — ексміністерки юстиції Олени Лукаш.

Адвокат повідомив суду, що Лукаш не прибула через стан здоров’я. Водночас вона не змогла під’єднатися й по відеоконференцзв’язку, оскільки перебуває під санкціями та не має можливості отримати електронний цифровий підпис.

Це не перший випадок перенесення слухання: засідання у справі неодноразово відкладали через неявку обвинувачених. Водночас Стефанішина, яка нині обіймає посаду посла України в США, підключалася і сьогодні, і на попередньому засіданні — попри різницю в часі.

За даними слідства, НАБУ інкримінує Олені Лукаш, Ользі Стефанішиній та іншим особам заволодіння понад 2,5 млн грн бюджетних коштів, виділених для адаптації національного законодавства до стандартів ЄС.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies