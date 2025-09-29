У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
СБУ: мешканець Миколаєва хотів продати Росії українські артсистеми для бойових кораблів

Йдеться про установки різних типів: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М на майже 1,5 млн доларів США. 

Служба безпеки запобігла у Миколаєві спробі вивезення з України критично важливих комплектувальних до корабельних артилерійських установок.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Йдеться про артсистеми різних типів: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М на майже 1,5 млн доларів США. Така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів та крилатих ракет.

За даними слідства, до оборудки причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни.

Для прихованого вивезення зброї фігурант помістив її у спеціальні контейнери, які ззовні виглядали як бойлери для підігріву води. 

Щоб замаскувати оборудку, зловмисник планував транспортувати бойові системи на афілійовані підприємства до країн ЄС та Південно-Східної Азії, а звідти – до країни-агресора. Для цього він уклав фіктивні договори із підконтрольними іноземними компаніями. 

Співробітники Служби безпеки викрили ділка на етапі підготовки до вивезення оборонної продукції і затримали.

Під час обшуків на його складах та в офісах вилучено:

  • артилерійські установки у спеціально виготовлених контейнерах;
  • додаткові комплектуючі до військових катерів;
  • договори з іноземними підприємствами.

Вилучене озброєння передадуть для Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (готування до контрабанди зброї, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
