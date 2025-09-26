Суд не підтримав прохання ексголови ДФС Романа Насірова про заміну захисника

Суд не прийняв відмову, тому захисник Дорошенко зобов'язаний прибути сьогодні знову на засідання.

26 вересня ВАКС не прийняв відмову ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова від адвоката та доручив Північному міжрегіональному центру з надання безоплатної правничої допомоги призначити нового захисника.

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

Зазначається, що сьогодні на засіданні ВАКС стало відомо, що Роман Насіров припинив договір зі своїм останнім захисником Костянтином Дорошенком. При цьому він відмовився пояснити суддям причину цього, зазначивши лише, що у них виникли розбіжності. Насіров попросив надати йому три дні для пошуку нових адвокатів і відмовився продовжувати дебати.

Однак прокурорка сказала, що злочин, інкримінований Насірову, є тяжким, тому участь захисника у справі не є обов’язковою. Вона також зауважила, що в обвинуваченого був достатній час для підготовки до дебатів.

Суд не прийняв відмову, тому захисник Дорошенко зобов'язаний прибути сьогодні знову на засідання.

Суддя неодноразово звертав увагу на повтори у виступі Насірова та подібність його аргументів до позиції захисника. Свій виступ в дебатах він розпочав ще в червні й продовжує вже кілька засідань.

"Через це, а також через часті неявки захисту Насірова його справа уже котрий місяць не рухається. Це створює загрозу того, що обвинувачений уникне відповідальності, адже строки давності за інкримінованим йому злочином спливуть у квітні 2026 року", – йдеться у повідомленні.

Ексголову ДФС Романа Насірова звинувачують у причетності до «газової справи» Онищенка, в котрій він із пособником, на думку обвинувачення, видав незаконний наказ про розстрочення грошових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та ухилення від сплати податкового боргу шляхом його розстрочення. Держава зазнала близько 2 млрд грн збитків.