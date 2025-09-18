Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Завершено розслідування щодо підробки документів колишнім одеським військомом Борисовим

Він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. 

Завершено розслідування щодо підробки документів колишнім одеським військомом Борисовим

Працівники ДБР завершили розслідування щодо підробки документів колишнім начальником Одеського обласного ТЦК та СП. 

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців. Йдеться про Євгена Борисові, звільненого зі скандалом після оприлюднення даних про його статки. 

За даними слідства, він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. 

На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 250 тисяч гривень. 

Також завдяки цьому рішенню він отримав 5 місяців відпустки для лікування, яку він використав серед іншого для відпочинку за кордоном та придбання нерухомості в одній з країн ЄС.

Колишній посадовець обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа ) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, вона буде передана до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ДБР раніше скерувало до суду низку обвинувальних актів щодо колишнього військкома.
