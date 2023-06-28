Скандального одеського військкома Борисова звільнили з ТЦК, - Гуменюк

Військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це "24 каналу" розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

"Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, прийняте 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Відбувається процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що оперативне командування надає усю необхідну інформацію, запитану офіційно, та не втручається у роботу правоохоронних органів. Слідчі працюють та формують доказову базу.

Нагадаємо, 23 червня президиент Володимир Зеленський дав термінове доручення головкому валерію Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома Борисова після скандалу з майном у Іспанії.

Відповідно до розслідування УП, родина Борисова, який працює воєнкомом з 1996 року, під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Борисов у телефонній розмові журналістам спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він "не влазить у ці справи".