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У Києві до 5 років тюрми засудили чоловіка, який викрадав ліфтові котушки під час блекаутів

Його затримали в січні під час спроби збуту викраденого. 

У Києві до 5 років тюрми засудили чоловіка, який викрадав ліфтові котушки під час блекаутів
Фото: Нацполіція

Святошинський суд Києва визнав місцевого мешканця, який викрадав ліфтове обладнання, винним у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років та трьох місяців позбавлення волі.

Про це повідоила пресслужба Нацполіції.

Наприкінці січня цього року працівники поліції повідомили 34-річному киянину про підозру. Його затримали, коли він намагався здати викрадене до пункту прийому металобрухту в Оболонському районі.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що до багатоповерхівок чоловік потрапляв переважно під час планових відключень електроенергії, шо допомагало йому безперешкодно потрапляти до під’їздів.

Аби не викликати підозри у місцевих мешканців, викрадене майно чоловік виносив у сумці служби доставки, після сідав у авто знайомої та відвозив викрадене для здачі "на метал".

Загалом чоловік викрав понад 40 ліфтових котушок і різних районах Києва.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в 2019 році киянин отримав чотири роки в'язниці за крадіжку ліфтового обладнання. Раніше житель Харкова отримав 3,5 роки в'язниці за крадіжку обладнання з ліфтів. Украдені деталі він здавав на металобрухт.

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