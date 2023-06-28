Нардепи звернулися до НАТО напередодні саміту в Вільнюсі

Рада пропонує підримати "Формулу миру" Зеленського та створити механізм кризових консультацій з Україною на основі принципів ст. 4 Вашингтонського договору.

Верховна Рада ухвалила Постанову №9430 про Звернення до учасників Саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Вільнюсі (Литовська Республіка) 11 липня 2023 року.

За проголосували 279 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

"11 липня 2023 року у Вільнюсі (Литовська Республіка) відбудеться черговий Саміт Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Відповідно існує нагальна потреба напередодні Вільнюського саміту донести до держав- членів НАТО чітку позицію щодо євроатлантичної інтеграції України та головних очікувань від держав-партнерів щодо їх рішень", - зазначено у пояснювальній записці.

Депутати запропонували підтримати "Формулу мир" президента Володимира Зеленського, спрямовану на встановлення всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні для глобальної безпеки, а також створити механізм кризових консультацій з Україною на основі принципів статті 4 Вашингтонського договору для проведення консультацій у разі загрози територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці України чи будь- якої з держав – членів НАТО.

Зазначається, що ухвалення Постанови та Звернення є "черговим кроком до зміцнення загальної позиції міжнародного співтовариства у протистоянні агресивним діям і намірам РФ та сприятиме досягненню консенсусу серед держав – членів НАТО щодо євроатлантичної інтеграції України".

Нагадаємо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії 141 держава підтримала проукраїнський проєкт резолюції щодо встановлення всеохопного, справедливого та сталого миру в Україні і лише 7, включно з РФ, виступили проти. Так завершилася спеціальна сесія в Генасамблеї ООН. За основу цього документа взята формула миру президента Зеленського, яку він торік презентував на саміті G20. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал".