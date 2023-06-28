Президент подав до ВР законопроєкт про надання англійській мові статусу міжнародної

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №9432 "Про застосування англійської мови в Україні", яким передбачається офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в нашій країні.

Про це йдеться на сайті ВР.

Документом пропонується визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою. Проєкт унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

"Трансформація статусу англійської мови в Україні – це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови – ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін", – йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Вимоги щодо обов'язкового володіння англійською мовою встановлюються до осіб, які претендують на зайняття посад:

державної служби категорії "А";

державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

прокурорів;

у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, 17 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд працює над проєктом закону, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування, оскільки в Україні зростає потреба у спеціалістах із знанням англійської. Глава уряду додав, що Кабмін наразі напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.

У серпні минулого року Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування.