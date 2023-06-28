Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 11,15 метрів

Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається стабільним. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС ситуація є контрольованою.

Про це повідомив у Telegram Енергоатом.

Сьогодні станом на 10:00 рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС не змінився і становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції. Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС – на рівні 11,15 м.

“Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Станом на ранок 26 червня на правобережжі Херсонщини залишалися підтопленими через підрив росіянами Каховської ГЕС 2 населених пункти, на окупованому лівобережжі – 17.