У Запоріжжі проведуть навчання на випадок аварії на ЗАЕС

У Запоріжжі 29 червня планують провести спецнавчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив у Телеграм голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"З метою забезпечення готовності до захисту населення під час можливого виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС обласною військовою адміністрацією 29 червня буде організовано проведення спеціального навчання", - написав він.

В межах навчання передбачене відпрацювання заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації та проведення евакуації населення. При цьому в ОВА наголошують, що всі заходи мають навчальний характер. Тож мешканців просять дотримуватися спокою.

Там підкреслюють, що наразі ситуація на атомній станції контрольована, загроз не зафіксовано.

Нагадаємо, що влада Дніпропетровської області створила спеціальний штаб і розробила план евакуації людей на випадок вчинення росіянами теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Раніше президент Володимир Зеленський у екстреному зверненні повідомив, що розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на ЗАЕС. Росіяни для цього вже все підготували.

20 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, замінували охолоджувач. За даними української розвідки, біля чотирьох із шести енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою.

Найбільша атомна станція Європи – ЗАЕС – була захоплена окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді росіяни постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вимикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, приводили ЗАЕС до ладу.