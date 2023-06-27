МЗС Ізраїлю викликало посла України через звинувачення у проросійській позиції

МЗС Ізраїлю викликало посла України через звинувачення керівництва країни у “чіткій проросійській позиції”. Про це пише Радіо Свобода.

“Через неодноразові висловлювання проти політики Ізраїлю український посол Євген Корнійчук був викликаний для роз'яснень до міністерства закордонних справ 3 липня”, − йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що уряд Ізраїлю продовжує розвивати співпрацю з Україною відповідно до двосторонніх домовленостей. Окремо у тексті згадано, що “дії посла не розглядаються як корисні”.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Ізраїль дотримується обережної позиції та прагне зберігати нейтралітет між сторонами війни. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу говорив про сприяння у забезпеченні цивільної оборони, однак Ізраїль досі утримується від постачання будь-яких озброєнь.

В інтерв'ю The Jerusalem Post Нетаньягу заявляв про особливе становище, в якому перебуває Ізраїль на відміну від країн Заходу. Серед іншого він вказав на тісний військовий кордон з Росією і на побоювання, що будь-яка зброя, передана Україні, згодом можуть бути використана проти самого Ізраїлю. За його словами, озброєння може потрапити до рук Ірану, як це сталося “із західними протитанковими засобами, які “ізраїльтяни знаходять біля своїх кордонів””.

Нагадаємо, у посольстві України в Ізраїлі заявили, що нинішній уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з Росією. Йдеться, серед іншого, про “безрезультатний” візит міністра закордонних справ Ізраїлю в Україну та вищезгадане інтерв’ю Нетаньягу Jerusalem Post 22. Дипустанова вважає, що усі відповідні заяви премʼєра завжди спрямовані на виправдання повної бездіяльності Ізраїлю щодо надання Україні оборонної допомоги.

Окрім того, нещодавно уряд Ізраїлю успішно провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з міністерством закордонних справ Росії. Досягнуто домовленості про відкриття ще одного російського дипломатичного представництва в Єрусалимі, для якого навіть була виділена безкоштовна земля, що було представлено МЗС як "велике досягнення". Міністерство закордонних справ Ізраїлю також зберігає мертве мовчання щодо регулярних антисемітських заяв Путіна та його прихильників.

Дипломати вважають, що ізраїльське керівництво, прикриваючись "нейтралітетом", насправді активно налагоджує відносини з Росією.