У червні 2023 року під час деокупації с. Нескучного Донецької області колаборанта затримали українські захисники.

Експоліцейський з Маріуполя отримав 12 років тюрми за колабораціонізм.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року, під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України, молодший інспектор взводу реагування Маріупольського міжрайонного відділу поліції охорони в Донецькій області проігнорував вказівку керівництва та відмовився евакуюватись із м. Маріуполя.

Після того, як засуджений свідомо залишився на тимчасово окупованій території, у травні того ж року його звільнили з правоохоронного органу.

Він пішов на співпрацю з представниками НЗФ “ДНР”. Чоловік обійняв псевдопосаду поліцейського-водія “Маріупольського міського відділу державної служби позавідомчої охорони УДСПО МВС ДНР”.

Виконуючи вказівки “керівництва”, псевдополіцейський охороняв адміністративні будівлі та інші об’єкти, у яких перебували окупанти. Також до його обов’язків входила взаємодія з органами “державної безпеки” фейкової республіки.

Крім того, вже у листопаді його з іншими так званими правоохоронцями відправили воювати проти ЗСУ.

У червні 2023 року під час деокупації с. Нескучного Донецької області чоловіка затримали українські захисники. На вирок суду він чекав під вартою.

За публічного обвинувачення прокурорів Маріупольської окружної прокуратури судом ухвалено обвинувальний вирок експоліцейському за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Його засуджено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також його позбавлено права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаною із виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади й місцевого самоврядування, строком на 15 років.

Нагадаємо, раніше на Харківщині експравоохоронець отримав 12 років за ґратами за колабораціонізм. Під час окупації Балаклії він добровільно пішов працювати у так звану народну поліцію.