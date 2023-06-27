Союзники просили Київ не бити по Росії під час “бунту Пригожина”, − CNN

"Могло вважатися, що Україна і Захід будуть “допомагають Пригожину і загрожують суверенітету Росії”.

Під час “бунту Пригожина” союзники Києва на різних рівнях закликали українських посадовців утриматися від використання хаосу в Росії для ударів у глиб країни.

Про це пише СNN з посиланням на західного чиновника.

Відповідно до їхніх побоювань, могло вважатися, що Україна і Захід “допомагають Пригожину і загрожують суверенітету Росії”.

“Заклик був – «не розгойдувати тут човен”, − сказав посадовець, додавши, що меседж передавали через міністрів закордонних справ, депутатів та послів.

“Це внутрішня справа Росії. Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтесь у внутрішні справи та не завдавайте ударів по наступальних військових силах усередині Росії”, − додав він.

CNN зазначає, що у війні з Росією “Україну підозрюють у здійсненні все більшої кількості прихованих транскордонних атак і диверсій на російські військові об’єкти та навіть в ударі безпілотників по Кремлю”.

“Ви просто не хочете розповсюджувати наратив, що це була наша ініціатива. Цього завжди хотіли росіяни, доводячи, що існують загрози російському суверенітету”, − підкреслив посадовець.

Нагадаємо, CNN також писало, що американські розвідники зібрали "надзвичайно детальну і точну" картину планів власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина про його "повстання", включно з тим, куди і як найманці збиралися просуватися.

Увечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія умисно обстріляла тилові позиції найманців, що призвело до втрат серед них. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід".

Учора Путін у зверненні визнав загибель військовий у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь. Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.