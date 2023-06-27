Окупанти в Криму знову заявили про пошкодження залізниці

Затримуються два потяги далекого прямування та два місцеві.

Окупаційна "влада" Криму знову заявила про пошкодження залізниці.

Про це повідомляють проросійські телеграм-канали з посиланням на колаборанта Сергія Аксьонова та повідомлення Мінттрансу РФ.

"У Кіровському районі пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 годи", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що затримуються два потяги далекого прямування та два місцеві.

Про причини пошкодження колій не повідомляється.

Нагалаємо, 11 червня Аксьонов також заявляв, що в Кіровському районі окупованого півострова через пошкодження залізниці призупинили рух поїздів.

18 травня у Сімферопольському районі зійшло з рейок кілька вагонів. Окупанти заявили, що причина аварії – "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту". Після цього російська "влада" Криму анонсувала посилення заходу безпеки на залізниці.

В українській розвідці заявили, що російські військові використали цю залізницю для перевезення зброї. А, говорячи про сам інцидент, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що залізничні колії "не витримали, втомилися і тепер на якийсь час не функціонують".